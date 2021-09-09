Слегка нелепый наряд Ким Кардашьян рассмешил пользователей Instagram

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телезвезда Ким Кардашьян представила в Instagram новый пост, который вызвал разные эмоции у юзеров сети.

Знаменитость опубликовала кадры из недавней фотосесии, в которой она приняла участие, примерив черный наряд. Образ Ким Кардашьян оказался слегка нелепым, на что и указали пользователи сети. Обтягивающие штаны и длинный верх с декольте рассмешил юзеров.

Впрочем, нашлись и те, кто оказался в восторге от внешнего вида Ким Кардашьян на новых фото. Неудивительно, что запись в Instagram быстро собрала более двух миллионов лайков. -0-