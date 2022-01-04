Слезы гуся после расставания с возлюбленной растрогали сеть. Спойлер: все закончилось хорошо! (Видео)

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительные кадры смогла записать девушка из России. Роликом она с радостью поделилась в TikTok.

Женщина рассказала, что на ее ферме живет гусь по кличке Молли. Однажды он повредил лапку, поэтому хозяйке пришлось переместить его в дом, чтобы обеспечить необходимый уход. Как оказалось, пернатый был очень расстроен подобным стечением обстоятельств, ведь его разлучили с любимой гусыней по кличке Долли.

Эмоции переполнили необычного питомца и тот заплакал. Этот момент растрогал хозяйку, а также огромное число пользователей социальной сети. К счастью, все закончилось хорошо, ведь Молли быстро пошел на поправку и уже через некоторое время вернулся к своей возлюбленной. Счастливое воссоединение записали на видео, и равнодушным не остался ни один зритель.-0-