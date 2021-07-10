Слишком больно: хозяин не смог вылечить своего пса, но показал ему в последний раз горы (Фото)

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Великобритании по имени Карлос Фреско десять лет жил вместе со своим питомцем – лабрадуделем Монти. Все было хорошо и британец всей душой обожал своего пса, однако случилось непредвиденное. Внимание на историю обратило издание Daily Star.

Здоровье песика начало стремительно ухудшаться, а после врачи выяснили, что у Монти рак крови. Химиотерапия дала незначительный эффект и собачке оставалось лишь несколько недель. Тогда мужчина решил во чтобы то ни стало сделать все возможное, чтобы у собачки осталось в конце как можно больше ярких впечатлений.

Вместе с другом Карлос отправился в путешествия, взяв с собой и питомца Монти. Хозяин отправился в Брекон, чтобы в последний раз показать своему любимому песику горы. Пока пес наслаждался видом, хозяин был благодарен за еще несколько спокойных дней в компании любимого питомца.

Фото DailyStar

На следующий день Карлос нашел старую тачку, почистил и починил ее, а после там разместил собаку, с которой отправился покорять вершину горы Пен-и-Ван. Причем, люди нисколько не удивлялись увиденному, а даже помогали поднять песика на верх.

К сожалению, конец у этой истории не счастливый. Хоть Монти и получил массу счастливых эмоций, это не помогло ему выздороветь как по волшебству. Через несколько недель Монти умер рядом с кроватью своего хозяина. -0-