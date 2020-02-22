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Калейдоскоп
22 февраля 2020, 14:00

Слишком галантный Филипп Киркоров ошарашил Екатерину Варнаву

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкант Филипп Киркоров выпустил новый клип, главную роль в котором исполнила Екатерина Варнава.

Певец и юмористка пришли на программу "Вечерний Ургант", где сделали несколько снимков, которые развеселили пользователей сети.

Екатерина Варнава разместила в Instagram фотографии из-за закулисья программы до ее начала. По всей видимости, Филипп Киркоров проявил галантность и начал целовать сначала одну руку Варнавы, потом другую, а затем и вовсе перешел на ноги.

"Г-галантность", - подписала пост Екатерина Варнава. Она не ожидала такого от музыканта и была слегка ошарашена, однако все посмеялись от души.-0-

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