Слишком галантный Филипп Киркоров ошарашил Екатерину Варнаву

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкант Филипп Киркоров выпустил новый клип, главную роль в котором исполнила Екатерина Варнава.

Певец и юмористка пришли на программу "Вечерний Ургант", где сделали несколько снимков, которые развеселили пользователей сети.

Екатерина Варнава разместила в Instagram фотографии из-за закулисья программы до ее начала. По всей видимости, Филипп Киркоров проявил галантность и начал целовать сначала одну руку Варнавы, потом другую, а затем и вовсе перешел на ноги.

"Г-галантность", - подписала пост Екатерина Варнава. Она не ожидала такого от музыканта и была слегка ошарашена, однако все посмеялись от души.-0-