Слишком "горячо": Кайли Дженнер впечатлила сеть облегающим нарядом (Фото)

Кайли Дженнер. Фото из Instagram
12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телезвезда и бизнес-леди Кайли Дженнер представила в Instagram-сторис кадры из-за закулисья новой съемки.
Девушка приняла участие в фотосессии, примерив сразу несколько пикантных нарядов. Для публикации на странице в сети звезда выбрала кадры в соблазнительном розовом бикини. Образ получился очень впечатляющим, однако самое "горячее" ждало фолловеров в сторис.
Кайли Дженнер. Фото из Instagram
Небольшой ролик оказался слишком "жарким", ведь перед камерой Кайли Дженнер предстала в облегающем наряде бирюзового цвета. Образ выгодно подчеркнул природную красоту знаменитости, а поклонники не смогли отвести взгляд. -0-