"Слишком красиво": сестры Кардашьян восхитили Instagram тройным фото в бикини

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телезвезда и бизнес-леди Кайли Дженнер опубликовала в Instagram новый пост, который заставил сердца поклонников биться чаще.

Девушка решила поделиться несколькими кадрами из своей жизни, однако больше остальных внимание привлек снимок с родственниками. Сестры Кардашьян разместились в привлекательном месте, а для фото выбрали только бикини телесного цвета. Знаменитости греются на солнышке, что пришлось по вкусу пользователям сети.

fff1

Фолловеры Кайли Дженнер восхитись тройным фото сестер Кардашьян в бикини и поспешили выразить свои эмоции в комментариях: "Какие красотки!", "Привлекательность в кубе", "Слишком красиво", - написали пользователи. Неудивительно, что за непродолжительное время кадры собрали более 6,8 миллионов лайков. -0-