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Калейдоскоп
26 марта 2021, 11:22

"Слишком красиво": сестры Кардашьян восхитили Instagram тройным фото в бикини

Кайли Дженнер. Фото из Instagram
Кайли Дженнер. Фото из Instagram

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телезвезда и бизнес-леди Кайли Дженнер опубликовала в Instagram новый пост, который заставил сердца поклонников биться чаще.

Девушка решила поделиться несколькими кадрами из своей жизни, однако больше остальных внимание привлек снимок с родственниками. Сестры Кардашьян разместились в привлекательном месте, а для фото выбрали только бикини телесного цвета. Знаменитости греются на солнышке, что пришлось по вкусу пользователям сети.

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Фолловеры Кайли Дженнер восхитись тройным фото сестер Кардашьян в бикини и поспешили выразить свои эмоции в комментариях: "Какие красотки!", "Привлекательность в кубе", "Слишком красиво", - написали пользователи. Неудивительно, что за непродолжительное время кадры собрали более 6,8 миллионов лайков. -0-

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