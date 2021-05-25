"Слишком красиво": Светлана Лобода очаровала Instagram своим образом

Светлана Лобода. Фото из Instagram
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода представила в Instagram небольшой ролик и восхитила юзеров.
Артистка показала многочисленным фолловерам видео из-за закулисья, которое мало кого оставило равнодушным. Певица примерила впечатляющее кремовое платье с внушительным декольте. Наряд выгодно подчеркнул природную красоту звезды. Ролик очаровал Instagram, а юзеры не оставили образ Светланы Лободы без внимания.
"Богиня", "Королева", "Слишком красиво", - написали фанаты в комментариях, а пост за непродолжительное время собрал более миллиона просмотров. -0-