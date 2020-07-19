Слишком мило! Зоопарк в США показал взросление белого медведя в одном видео

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube загрузили ролик, от просмотра которого мимиметр просто зашкаливает.

Работники Колумбийского зоопарка показали в одном ролике первые месяцы жизни очень милого белого медвежонка. Новая подопечная по кличке Нора оказалась в руках работников зоопарка после того, как ее мама пропала.

Люди не смогли остаться в стороне и решили вырастить малышку. Помимо всего прочего, записали ее этапы взросления. Получился очень трогательный ролик, который пришелся по вкусу миллионам юзеров сети. Медведица выросла очень ласковой и милой, поэтому быстро стала звездой зоопарка.-0-