Слон украл человека? Видео, которое впечатлило пользователей Youtube

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В парке львов работники относятся ко всем его обитателям с любовью, и к каждому ищут индивидуальный подход.

Так, между слонихой Дженни и ухаживающим за ней Виктором возникла настоящая дружба. В интернете появился ролик, иллюстрирующий эти теплые отношения…

Видео набрало более 90 000 просмотров. Зрители восхищаются таким редким взаимопониманием человека и слона: "До слез тронули эти отношения Дженни и Виктора", "Сколько нежности, благодарности и любви к человеку!", "Дженни умеет показывать свою любовь и благодарность!", "Ах, какие высокие отношения, какая взаимная любовь! Дженни с такой нежностью перенесла Витю через забор и поставила так осторожно, браво!". -0-