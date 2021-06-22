Слон в Таиланде проломил стену кухни, чтобы стащить пакет риса (Фото)

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кто-то встречает ночью на кухне всякую живность или членов семьи, но супруги из Таиланда стали свидетелями по-настоящему интересного события. Внимание на историю обратило издание DailyMail.

Среди ночи люди услышали внизу дома грохот, что, разумеется, перепугало их не на шутку. Хозяева жилища отправились посмотреть и перед ними предстала впечатляющая, а также очень смешная картина. Стену их кухни, в буквальном смысле, проломил слон, а все из-за пакета риса, который оставили на столе. Таким способом местный лесной обитатель решил раздобыть себе лакомства, а после скрылся.

Животное пробило стену, повредило потолок и мебель. К слову, слон - местная звезда. Он держит весь район в страхе и даже получил имя - Плай Бунчуай. К счастью, никто не пострадал, а вот хозяевам жилища удалось прогнать ночного гостя и придется делать ремонт. -0-