Слоны ворвались в деревню, опустошили винные запасы и отправились спать - фото

Фото Facebook
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи соцсетей пришли в восторг, когда пришла необычная новость из Китая.
В небольшую китайскую деревушку в провинции Юньнань забрели несколько десятков величественных слонов. Скорее всего, животные искали, чем бы полакомиться, однако из-за карантина запасы были спрятаны.
Слоны уже собирались уходить, когда наткнулись на другое угощение. Им удалось найти 30 литров кукурузного вина. Млекопитающие высушили все до последней капли, а после "застолья" отправились на чайную плантацию, где и уснули с улыбкой на лице.
Там люди и сфотографировали их спящими. Пользователи соцсетей оказались в восторге от этой истории и снимки, которые разместили в Facebook, быстро стали вирусными. -0-
Фото Facebook