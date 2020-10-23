Случайная ошибка обогатила мужчину на миллионы

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшая случайность принесла жителю Канады огромную сумму, об этом пишет издание UPI.

Случай произошел 16 сентября с мужчиной по имени Эндрю Берк из провинции Альберта. Местный житель заехал на заправку и на сдачу решил приобрести два лотерейных билета. Автолюбитель вернулся домой и обнаружил, что совершил небольшую ошибку.

Мужчина хотел купить два билета с разными комбинациями, однако их номера полностью совпали. Он не расстроился и стал ждать розыгрыша, который удивил его. Оказалось, что именно эта числовая последовательность стала победной, из-за чего его два билета выиграли джекпот.

По правилам розыгрыша, денежный приз делится между счастливчиками, однако в этом случаев все прошло проще. Эндрю получил два сертификата по 2,5 миллиона канадских долларов, а это чуть более $3,8 миллионов. -0-