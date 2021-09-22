Служебная собака рассмешила сеть, когда попросила офицера поиграть с ней (Видео)

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно сотрудница одного из торговых центров в Великобритании стала свидетельницей очень забавной и милой картины. Кадры разместили на YouTube.

Девушка мирно проводила время на работе, когда заметила охранника ТЦ с его служебной собакой. Офицер остановился отдышаться, но в этот момент его песику стало скучно.

Служебная собака без зазрения совести завалилась на спину и начала просить мужчину поиграть с ней. Этот момент рассмешил сеть, а также принес ролику популярность, ведь за непродолжительное время его посмотрели огромное число раз. -0-