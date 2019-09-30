Смартфон убил спящего подростка в Казахстане

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв гаджета стал причиной смерти 14-летней школьницы из Казахстана, сообщает издание Tengrinews .

Полиция не обнаружила на теле подростка признаков насильственной смерти. По предварительным данным, девочка вечером слушала в наушниках музыку, пока смартфон лежал на зарядке. Под утро аккумулятор устройства зарядился, а затем взорвался, нанеся школьнице смертельные травмы.

Правоохранители признали смерть ребенка несчастным случаем. Ранее сообщалось, что у жительницы США загорелся iPhone 7 Plus.