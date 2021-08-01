Смелые кадры Ирины Шейк топлес заворожили юзеров Instagram

Ирина Шейк. Фото из Instagram
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская супермодель Ирина Шейк представила в Instagram новый пост и взволновала всех многочисленных фолловеров.
Звезда модных подиумов и журналов показала результат очень смелой фотосессии. На кадрах Ирина Шейк предстала в леопардовом бикини, а на некоторых фотографиях и вовсе запечатлена топлес, лишь немного рукой прикрывая грудь. Модель отметила, что фото были сделаны в 2010 году. Разумеется, снимки не остались без внимания поклонников.
За непродолжительное время смелые и завораживающие кадры приобрели популярность и собрали сотни тысяч лайков, а в комментариях стало появляться все больше и больше хвалебных отзывов. -0-