Смелый наряд Алсу вызвал недовольство в сети

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Алсу опубликовала на своей странице в Instagram фотографию со съемок новогодней программы.

Артистка решила примерить на себя новый образ. Звезда выбрала для выступления экстремальное короткое платье необычной формы. Фанаты знаменитости, привыкшие к нежным образам Алсу, остались недовольны увиденным и написали множество комментариев.

Одни посчитали, что в таком виде звезда выглядит безвкусно, а "наряд-колхоз!". Другие, напротив, были поражен красотой Алсу. Впрочем, пост за сутки собрал почти 50 тысяч лайков и сотни разнообразных комментариев. -0-