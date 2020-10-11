Смерч прошел в нескольких метрах от кораблей и попал на видео в России

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опасное природное явление запечатлели у берегов Уссурийского залива во Владивостоке. Кадры разместили в Instagram.

В ролике можно увидеть вихрь из ветра и воды, который быстро приближается к нескольким кораблям на горизонте. Он проходит в нескольких метрах от морских судов, однако успевает впечатлить многих.

Отмечается, что смерч - редкое явление для этого региона. Чаще всего он зарождается в море, но никогда не выходит на сушу. Впрочем, это только добавляет уникальности кадрам. -0-