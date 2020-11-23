СМИ: актер Павел Прилучный попал в больницу с травмами

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появилась информация о том, что известный российский актер Павел Прилучный был госпитализирован с различными травмами. Об этом сообщает Пятый канал.

По информации телеканала, актер театра и кино получил травму головы в Калининграде 21 ноября. Павел Прилучный вернулся в Москву, где и обратился за помощью к врачам.

Точные обстоятельства получения травмы неизвестны, однако, по предварительным данным, актера избили неизвестные. Помимо всего прочего, анализы не показали наличие алкоголя в крови Павла Прилучного. По оценке врачей его госпитализация продлится около двух недель. -0-