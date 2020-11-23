СМИ: актер Павел Прилучный попал в больницу с травмами

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 23 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:58 Щекин: только консолидация общества сможет уберечь Беларусь от гибридных угроз Общество
10:57 У разбившего пять машин жителя Гродно во время обыска нашли психотроп Происшествия
10:56 Новую модель трактора МТЗ представили на выставке в Китае Экономика
10:56 В Беларуси реализуют проект по уничтожению непригодных пестицидов Общество
10:49 Число заразившихся коронавирусом в России впервые превысило 25 тыс. за сутки В мире
10:38 В Молодечненском районе автомобиль въехал в ограждение и опрокинулся - погиб пассажир Происшествия
10:35 Иммунитет к коронавирусу сохраняется до восьми месяцев - исследование В мире
10:31 В Ветковском районе ГАИ помогла детям вернуться домой в деревню Происшествия
10:25 Почти 650 кг рыбы выпустили в пруд Даниловичи в Дзержинском районе Регионы
10:25 В Новогрудском районе односельчанин спас пенсионера при пожаре Происшествия
10:24 В Бресте такси попало в аварию - пассажира госпитализировали Происшествия
10:19 В Минске 22 ноября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны более 200 человек Регионы
10:18 Два человека погибли при нападении с ножом в церкви в Калифорнии В мире
10:16 Рыбак выпал из лодки и утонул в Пинском районе Происшествия
10:14 В Березино из-за прорыва трубопровода 240 частных домов были без воды Происшествия
10:10 В Минске горел мусоровоз Происшествия
10:02 Лукашенко поздравил Мадуро с днем рождения Президент
10:00 В Украине уже более 635 тыс. случаев COVID-19 В мире
09:56 В школе Сиднея на подростка напали с ножом В мире
09:53 Житель Брестского района осужден за взятку пограничнику Происшествия
09:52 В Логойском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
09:50 Чехия остается на первом месте среди стран ЕС по смертности от COVID-19 В мире
09:47 Пандемия привела к росту кибератак на 20-25% - Касперский Технологии
09:41 В Минске при пожаре в многоэтажке эвакуировали 10 человек Происшествия
09:37 В Европе продолжаются протесты против карантина В мире
09:33 Школы в Польше будут закрыты до католического Рождества В мире
09:30 Глава ООН призвал списать долги бедным странам или отсрочить их погашение В мире
09:29 Два человека погибли в лобовом столкновении легковушек под Гродно Происшествия
09:16 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Аргентине В мире
09:14 Центр молодежного творчества с кафе планируют построить у городского парка в Бресте Регионы
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
23 ноября 2020, 10:01

СМИ: актер Павел Прилучный попал в больницу с травмами

Павел Прилучный. Фото из Instagram
Павел Прилучный. Фото из Instagram

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появилась информация о том, что известный российский актер Павел Прилучный был госпитализирован с различными травмами. Об этом сообщает Пятый канал.

По информации телеканала, актер театра и кино получил травму головы в Калининграде 21 ноября. Павел Прилучный вернулся в Москву, где и обратился за помощью к врачам.

Точные обстоятельства получения травмы неизвестны, однако, по предварительным данным, актера избили неизвестные. Помимо всего прочего, анализы не показали наличие алкоголя в крови Павла Прилучного. По оценке врачей его госпитализация продлится около двух недель. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
больница здоровье знаменитость кино медицина Россия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября
Дженнифер Лопес. Фото из Instagram Дженнифер Лопес в невероятном образе не оставила шанса юзерам Instagram
Фото Twitter Четырехколесный леденец: в Канаде лосям запрещают лизать автомобили (Видео)
Скриншот из видео Новый Форсаж? Невероятная парковка попала на видео во Вьетнаме - видео
Скриншот из видео Срочно взгляните на это: кролик с чавканьем кушает вкуснейший арбуз - видео
Вера Брежнева. Фото из Instagram Вера Брежнева верхом на косатке анонсировала новый клип (Видео)
Главное
Во время посещения предприятия Лукашенко о предприятиях: некоторые предлагают перемены - "это не надо, продадим", но мы пошли другим путем
Беларусь не будет инициатором деструктивных действий в отношении своих партнеров, но ответит адекватно - Макей
Беларусь сделает первую лабораторную партию российской вакцины от COVID-19 в этом году - Пиневич
Minsk Word: Престижность комплекса определяется инфраструктурой
Топ-новости
В детской инфекционной больнице остаются восемь учеников минской школы №61
Беларусь даже в условиях пандемии развивает внешнеэкономическую деятельность со 173 странами - Макей
Новую модель трактора МТЗ представили на выставке в Китае
Белорусский теннисист Илья Ивашко стал победителем турнира в Италии
Барсуков: порядок в Минске будет наведен
В Минске 22 ноября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны более 200 человек
В Minsk World – старт продаж квартир в доме "Екатеринбург"! Акции для всех, выгодные условия каждому!
Депутаты подключились к совершенствованию механизма уплаты дорожного сбора
Пандемия привела к росту кибератак на 20-25% - Касперский
ДОСЬЕ: К 100-летию Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко
Маски придется носить до завершения эпидемического процесса - Минздрав
ГАИ рекомендует водителям в гололедицу выбирать безопасную скорость и держать дистанцию
В Беларуси выздоровели и выписаны 103 848 пациентов с COVID-19
Все фавориты футбольного чемпионата Беларуси добились побед
Пропавшую более двух месяцев назад семью нашли в Налибокской пуще
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.