СМИ: Бен Аффлек вновь примерит костюм Бэтмена

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный актер Бен Аффлек вернется к роли легендарного персонажа Бэтмена. Об этом рассказал режиссер Андрес Мускетти порталу Vanity Fair.

Отмечается, что Аффлек вновь примерит костюм легендарного персонажа из комиксов в грядущем фильме DC про "Флеша". Создатели картины акцентируют внимание на том, что именно Бен Аффлек уже сыграл Бэтмена и встречался с Барри Алленом, который является "Флешом".

В будущем фильме Аффлек станет одним из ключевых персонажем для сюжета и продвижения вселенной DC, поэтому режиссеры дадут ему возможность в полной мере раскрыть своего персонажа.

Также создатели нового фильма раскрыли некоторые подробности сюжета. Как выяснилось, большая часть картины будет посвящена устройству мультивселенной DC. Таким образом создатели намерены показать, что персонажи из комиксов этой вселенной переплетены. -0-