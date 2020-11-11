СМИ: стал известен актер, который заменит Джонни Деппа в "Фантастических тварях"

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По информации портала Variety, роль волшебника Грин-де-Вальда, которого играл Джонни Депп, может достаться другому популярному актеру.

Согласно данным источников издания, в третьей части роль антагониста фильма может исполнить датский актер Мадс Миккельсен. Сейчас звезда кино находится на ранней стадии переговоров со студией Warner Bros., но издание уточняет, что на эту роль рассматривается сразу несколько кандидатов.

Напомним, студия отказалась от услуг Джонни Деппа, который уже исполнил роль Грин-де-Вальда в двух частях "Фантастических тварей". Причиной такого решения стал вердикт суда, который актер проиграл. Впрочем, Warner Bros. обязалась выплатить звезде $10 миллионов за один день съемок.