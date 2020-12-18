СМИ: Том Круз закрутил роман с коллегой, которая младше на 20 лет

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярного голливудского актера Тома Круза заподозрили в тайном романе с 38-летней коллегой, об этом сообщает The Sun.

По информации издания, 58-летний Том Круз закрутил роман с актрисой Хейли Этвелл, которая принимала участие в съемках седьмой части фильма "Миссия: невыполнима".

Источник газеты утверждает, что парочку ни капли не смущает разница в возрасте, а сблизились они во время локдауна из-за пандемии. После Том Круз и Хейли Этвелл продолжили общаться, а несколько раз их замечали на съемочной площадке в Лондоне, когда те держались за руки.

Ранее сообщалось, что Том Круз получил травму во время съемок, а также о том, что он намеревается снять кино в космосе. -0-

Фильм с Томом Крузом снимут в космосе Звезда фильмов "Миссия невыполнима" 57-летний Том Круз славится тем, что выполняет многие трюки в кинолентах самостоятельно, не прибегая к помощи каскадеров.