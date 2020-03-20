СМИ: Звезда "Очень странных дел" тайно женился на певице Лили Аллен

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Дэвид Харбор и певица Лили Аллен тайно поженились, однако никак не комментируют эту новость.

Первым звонком для фанатов стали совместные ролики, которые Дэвид Харбор разместил у себя на странице в Instagram. На кадрах поклонники разглядели у Лили Аллен помолвочное кольцо.

Пара отлично проводит время на карантине. Они оказались в разных странах, когда началась вспышка вируса, однако Харбор, который исполнил роль шерифа в сериале "Очень странные дела", решил прилететь к Лили Аллен в Великобританию.

Позже они более 40 минут общались с поклонниками в прямом эфире, и несколько их фраз только укрепили подозрения фанатов о тайном браке звезд.

Подписчики знаменитостей попытались узнать хоть немного подробностей, однако Лили Аллен и Дэвид Харбор игнорировали все разговоры о свадьбе.-0-