Сможете сосчитать? Десятки уток перекрыли движение в Канаде - видео

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Канады поделилась на YouTube забавными кадрами, который вызвали массу улыбок у пользователей сети.

Женщина ехала на авто, когда на дорогу вышли утки. Вальяжным шагом птицы отправились переходить проезжую часть, парализовав движение. Водители предусмотрительно остановились, чтобы пропустить пернатых пешеходов, однако после это превратилось в одну из самых смешных картин.

Автор ролика начинает истерически смеяться, когда количество уток, переходящих дорогу, приблизилось к нескольким десяткам. Причем, смех вызвало другое: когда могло показаться, что утки закончили переходить улицу, то из-за угла появлялись новые особи. Пользователи сети посмеялись от души, а самые любопытные принялись считать пернатых, однако мало у кого это могло получиться. Сможете сосчитать? -0-