Смурфик: окрашивание волос девушки пошло не по плану - уморительное видео!

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка недавно поделилась в TikTok кадрами, которые повеселили огромное число людей.

Молодая особа решила преобразиться, а для этого предпочла перекрасить свои волосы в синий цвет. Она отправилась в ванную, где и приступила к процедуре, однако в самый разгар процесса все пошло не по плану. Из-за неосторожности девушка полностью покрылась голубой краской и стала больше походить на Смурфика. "Как думаете, моя бабушка заметит, что я покрасилась? Я стала голубой", - говорит автор видео.

Результатом своего неудачного окрашивания блогерша поделилась в сети, чем и привлекла внимание. За непродолжительное время кадры посмотрели более 32 миллионов раз, а пользователи не смогли устоять от шуточек в адрес девушки. -0-