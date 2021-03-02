Снег в Москве окрасился в кровавый цвет (Фото)

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители микрорайона на севере столицы России утром проснулись и обнаружили под окнами жуткую картину. Кадры опубликовали в Facebook.

Пришла весна и снег начал таять, а вместе с этим во дворе появились кровавые лужи. Разумеется, это вызвало переполох среди местных жителей, у которых возникла масса вопросов. В интернете люди принялись предлагать свои догадки по поводу произошедшего. Кто-то склонялся к криминальному сценарию, а другие уверяли людей, что у них под окнами перевернулся грузовик с борщом или вином. Впрочем, разгадка оказалась куда проще.

Все дело было в рабочих и ремонте здания. Строители покрыли доски, которые позже уложили на крышу, красным противопожарным антисептиком. Пригрело солнышко и снег начал таять, параллельно окрасив весь двор в кровавый цвет. Пост привлек внимание людей и вызвал бурное обсуждение, а других напугал. -0-

Фото Facebook