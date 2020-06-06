Снимок клумбы в сети заставил пользователей поломать голову

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень из США поделился на Reddit фотографией, которая вызвала оптическую иллюзию.

Юзер рассказал, что нашел этот снимок "клумбы" в сети, однако он заблуждался. Зеленые кустики на темно-сером фоне действительно кажутся клумбой. Пост быстро набрал тысячи лайков, но только самые внимательные заметили, что с фотографией что-то не так.

Присмотревшись, можно заметить, что фото "клумбы" - это люди, которые вышли на улицы во время протеста в Бостоне. Снимок вызвал бурное обсуждение и быстро набрал тысячи комментариев.-0-