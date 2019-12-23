Снимок Оксаны Федоровой из спортзала озадачил пользователей сети

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская телеведущая Оксана Федорова опубликовала в Instagram новый снимок и поклонники оказались в замешательстве.

Знаменитость предстала перед фолловерами в спортивном наряде и без макияжа, из-за чего многие не смогли с первого раза понять, кто на снимке.

Без косметики Оксана Федорова не похожа на себя, но фолловеры оценили ее естественную красоту. В подписи к посту телеведущая поинтересовалась, каким видом спорта предпочитают заниматься ее подписчики. -0-