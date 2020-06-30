Снимок советского чемпиона напугал иностранцев

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Twitter загрузили фотографию советского олимпийского призера по водному полу, которое напугало иностранцев.

На фото запечатлен Петр Мшвениерадзе вместе с внуком. В кадре спортсмен позирует в плавках и шапочке, однако иностранцы испугались размеров и густых волос на теле советского олимпийского призера.

Многие пользователи сети принялись оставлять комментарии, где признались, что вид русского спортсмена их напугал. "Выглядит так, будто по ночам пробирается в кемпинги и тырит еду у медведей", "Йети оказался реальным", "На лице внука заметен неподдельный страх", - отметили под постом в Twitter юзеры.

Petre Mshvenieradze, Olympic Soviet water polo player, with his grandson 1950 pic.twitter.com/5qdoXNIB9C — ????????Only In Russia ???????? (@CrazyinRussia) June 29, 2020

К слову, Петр Мшвениерадзе в 1956 году завоевал бронзу на Олимпийских играх, а в 1960 взял серебро. За свою карьеру он также два раза завоевывал медали на чемпионате Европы.