"Сногсшибательна!" - Кристина Асмус поразила Instagram кардинальными переменами

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кристина Асмус разместила на своей странице в Instagram новый ролик, в котором показала кардинальную смену имиджа.

Звезда кино предстала перед фолловерами с короткой стрижкой, с очень соблазнительным макияжем, однако внимание юзеров привлек цвет волос Асмус - она стала брюнеткой.

Такие кардинальные перемены большинство приняло очень восхищенно. В комментариях пользователи отметили, что новый стиль очень идет актрисе, а также подписчики принялись заваливать звезду множеством комплиментов. "Сногсшибательна!", "В таком образе шикарна!", "Вот так лучше брюнеткой)".

Впрочем, нашлись и те, кто не с энтузиазмом воспринял кардинальные перемены во внешности Асмус. Многие посчитали, что со звездой что-то не то, однако их оказалось очень мало. -0-