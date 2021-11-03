Собачий отель: вечерняя подготовка ко сну нескольких питомцев очаровала сеть (Видео)

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США разместила на YouTube забавные кадры, которые впечатлили юзеров.

Женщина решила записать на видео вечернюю подготовку ко сну своих нескольких питомцев. Для этого она зашла в комнату, где для каждого песика установлены кроватки, а после начинает своих любимцев звать по одному.

Этот момент очаровал сеть и впечатлил многих юзеров. Причем, люди отметили, что ролик, как будто, снят в настоящем собачьем отеле, ведь для каждого животного есть свое спальное место или "номер ". -0-