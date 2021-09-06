Собачий парикмахер преобразила заросшего песика до полной неузнаваемости

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка на Reddit поделилась впечатляющей историей, которая мигом умилила огромное число юзеров сети.

В своем деле собачий парикмахер сталкивается с множеством разнообразных животных. Собаки бывают сильно зарастают, откладывая поход к специалисту, но новый "клиент" девушки покрылся огромными копнами шерсти.

Юзерша решила помочь собачке и за час преобразила заросшего песика до полной неузнаваемости. По окончанию процедуры перед камерой уже красовался красивый питомец с крошечным тельцем и глазами-бусинками. Такое изменение очаровало огромное число юзеров сети, которые не упустили шанса выразить свое восхищение в массе комментариев и тысячах лайков. -0-