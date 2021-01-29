"Собачья" фотосага и солевые скульптуры: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очарование пустующих мест в Великобритании, суровый дизайн, забавные собачки, скульптуры из морской соли и рецепт вкуснейшей фритаты. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Фотосага о собачьем сне

Популярная группа в Facebook под названием Dogspotting Society объявила конкурс под хештэгом #SleepingDogChallenge, который моментально получил широкую популярность среди владельцев собак и попал в заголовки десятков газет.

Солевые скульптуры Сигалит Ландау

Больше двух десятков лет художница из Израиля остается верна необычному материалу для творчества – соленым водам Мертвого моря. С помощью техники, требующей долгого ожидания, Сигалит Ландау превращает различные предметы в искрящиеся скульптуры.

Заброшенная Великобритания

Британский фотограф по имени Саймон путешествует по родной стране в поисках живописных видов заброшенных мест. В коллекции автора – бывшие вокзалы, депо и храмы.

Чудеса дизайна или антидизайна?

Один из классиков большевистского революционного учения как-то сказал, что наступят времена, когда даже простая кухарка сможет управлять государством. Слава богу, таковые хоть и были, но уже стали достоянием истории. А вот время, когда любой мало-мальски разбирающийся в чертежах или цвете строительной краски мнит себя гениальным дизайнером или исключительно умелым строителем, кажется, продолжается до сих пор. О результатах такой псевдотворческой деятельности мы и поговорим.

Фритата с колбасой, шпинатом и сыром

Сбалансированный прием пищи утром важен для поддержания стабильного уровня энергии и сохранения чувства сытости в течение следующих часов. И здесь в игру вступает белок.

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Фото из открытых источников