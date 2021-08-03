Собачья морда развевалась на ветру так уморительно, что заставила смеяться до слез всех (Видео)

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В долгом путешествии на автомобили можно встретить много различных забавных картин, но одна семья не смогла сдержать смех, когда мимо проехал пес с довольной мордой. Кадры разместили в Facebook.

Девушка по имени Кристина Магнер из США ездила на отдых с семьей и на трассе встретила самого обычного пса, который своей мордочкой ловил встречный поток воздуха. Для этого животное высунуло голову в открытый люк машины, а после начал получать удовольствие. Все бы ничего, однако собачья морда так забавно развевалась на ветру, что никто не смог сдержать смех.

Видео получилось настолько уморительным, что после публикации в соцсети кадры мигом набрали популярность. Теперь уже все смеялись до слез, а пес стал настоящей звездой. -0-