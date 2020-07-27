Собачка стала самым милым курьером, а несколько фото сделали ее очень популярной

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пандемии и карантина спрос на работу курьеров вырос, поэтому померанский шпиц решил подзаработать. Питомец стал самым милым курьером, а также, судя по снимкам, работает сразу на четыре компании, пишет WorldOfBuzz.

Невероятно милый малыш ответственно подходит к выполнению свой работы и разносит заказы с едой по разным адресам. Помимо всего прочего, всегда носит фирменную одежду - жилетку и кепку.

Фотографии самого милого курьера опубликовали в Facebook, где они быстро стали популярными. Пользователи сети оказались в восторге от песика и принялись писать, что "отдали ему бы все деньги на чай". -0-

Фото WorldOfBuzz