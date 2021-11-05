Собачка в интересном костюме позабавила сеть (Видео)

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Мексики на днях представил на YouTube кадры, которые привлекли внимание пользователей.

Мужчина прогуливался по городу, когда перед ним предстала "слишком" страшная картина. На тротуаре сидел маленький песик в костюме из фильма "Оно". На животном был красный парик, а к ошейнику был привязан шарик.

Внешний вид собачки оказался "очень страшным", но в тоже время и очень милым, что позабавило юзеров сети. Неудивительно, что ролик вмиг собрал огромное число просмотров. -0-