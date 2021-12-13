Собачка во всей красе продемонстрировала свой авторитет перед сородичем (Видео)

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США смогла записать на видео настоящее доминирование собаки, которая заставила улыбнуться огромное число юзеров YouTube.

Женщина с двумя своими собачками пришла в гости к бабушке, где развернулась оживленная беседа. Люди не обращали внимания на животных - и они заскучали. Тогда один из песиков нашел способ развлечься. Собачка во всей красе продемонстрировала свой авторитет перед сородичем, когда с максимальным удобством уселась прямо на него.

Эту картину и застала хозяйка двух животных, которая включила камеру и сделала забавные кадры. Ролик повеселил пользователей сети и быстро собрал огромное число просмотров.-0-