Собака давно не заходила к парикмахеру и превратилась в сэнсэя (Фото)

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавного и красивого песика, который прославился на весь интернет, обнаружили в Великобритании.

Девушка из города Хартлпула несколько лет назад приютила собаку по кличке Тедди. Женщина зарабатывает стрижкой животных и решила провести небольшой эксперимент со своим питомцем. Хозяйка захотела узнать, насколько длинной может вырасти борода ее собака и сделала ему соответствующую прическу.

Спустя несколько месяцев можно было оценивать результаты эксперимента, поэтому девушка опубликовала свежие снимки своего песика в Facebook. Кадры восхитили и повеселили сеть, а многие юзеры в одночасье отметили, что Тедди превратился в сэнсэя с такой бородкой. Разумеется, кадр вызвал восторг пользователей, которые были очарованы песиком и оставили огромное число лайков. -0-

Фото Facebook