Собака из пистолета прострелила ногу своему хозяину в США

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Питомец местного жителя из города Плейно в штате Техас случайно выстрелил в ногу своему хозяину из пистолета. Об этом сообщает издание GRM Daily.

Инцидент произошел несколько дней назад с мужчиной, который носил пистолет за поясом брюк. Он хотел взять своего песика на руки, однако тот лапой задел спусковой курок и оружие выстрелило.

К счастью американца, пуля попала в бедро и прошла насквозь, не задев артерию. Мужчина самостоятельно добрался до больницы, а полиция еще раз напомнила жителям штата о необходимости соблюдать меры безопасности при ношении оружия. -0-