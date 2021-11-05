Собака нашла любопытный способ выбраться из бассейна и впечатлила сеть (Видео)

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях мужчина разместил на YouTube кадры, которые привлекли внимание юзеров.

Владелец дома в одной жаркой стране установил себе во дворе полноценный бассейн, который пришелся по нраву собаке мужчины. Песик с удовольствием плавает в прохладной воде в самый разгар дня. Впрочем, у животного появилась другая проблема – как выбраться из бассейна?

Тут питомец подключил фантазию и нашел любопытный способ оказаться за пределами "водоема". Через небольшое отверстие песик вылезает на край бассейна, а затем уверенной походкой отправляется на деревянный помост. Этот момент впечатлил многих юзеров сети, которые были удивлены сообразительностью собаки и поспешили посмотреть кадры внушительное число раз. -0-