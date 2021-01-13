Собака нашла свое призвание и теперь благословляет посетителей храма в Индии (Видео)

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересного песика заметили на выходе из храма Сиддхивинаяк в Мумбаи. Об этом пишет The Indian Express.

Бродячий пес каждый день приходит к святыне и усаживается на большой постамент рядом со входом. Казалось бы, что питомец просто хочет получить лакомство, однако все не тем, чем кажется. Собака нашла свое призвание и теперь благословляет тех, кто поклонится перед ней.

Животное поднимает свою переднюю лапу, а после трогает голову посетителей, будто отпуская им грехи. Кроме этого, песик еще может получить в ответ несколько поцелуев и объятия. По словам местных жителей, животное ходит в храм как на работу и всегда сидит на одном и том же месте. -0-