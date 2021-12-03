Собака-ниндзя проявила чудеса маскировки и покорила YouTube (Видео)

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина записал на видео уморительный и впечатляющий момент с участием своего песика. Видео разместили на YouTube.

Мужчина проводил время дома вместе со своим питомцем, когда животное пропало из виду человека. Парень долгое время искал своего любимца и не мог его найти. В какой-то момент автор ролика решил позвать песика и тут удивлению не было предела.

Собака-ниндзя проявила чудеса маскировки, ведь так удобно разместилась на покрывале. Белая шерсть питомца слилась с окружением, поэтому найти любимца было очень непросто. Пользователи оказались в полном восторге от необычного песика и посмотрели кадры огромное число раз. -0-