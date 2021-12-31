Собака-ниндзя впечатлила всех самой быстрой игрой с мячом (Видео)

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из США смог записать на видео забавный момент, который впечатлил многих пользователей YouTube.

Американец организовал для своего песика великолепное развлечение. Мужчина установил специальное устройство, чтобы тот самостоятельно мог бросать себе мячики. Тогда питомец превратился в настоящую собаку-ниндзя.

Песик впечатлил всех своей реакцией, а также самой быстрой игрой с мячом. Неудивительно, что ролик пришелся по вкусу пользователям сети, которые за короткое время посмотрели кадры огромное число раз.-0-