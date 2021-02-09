Собака обиделась на хозяйку после похода к грумеру - очень забавное видео

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok девушка по имени Эрис Бейкер опубликовала ролик, который развеселил ее и еще 16 миллионов юзеров.

Девушка загрузила видео, снятое из машины после посещения парикмахера для собак. Вместе со своей любимицей по кличке Рокси женщина сходила на стрижку, результат которой явно разошелся с ожидаемым.

Золотистой собачке сделали уморительную прическу, из-за чего она больше стала похожа на альпаку. В кадре видно, что девушка еле сдерживает смех, но вот песик не разделяет ее позитив. Всем своим видом она показывает, что обиделась из-за неудачного похода к парикмахеру. Хозяйка же, в свою очередь, не могла взять себя в руки и продолжала заливаться смехом. -0-