Собака перенесла удовольствие от поездки в авто на новый уровень - видео

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель из Калифорнии мчал по местной трассе в Лос-Анджелес, когда стал свидетелем забавного момента. Кадрами он поделился на YouTube.

Молодой человек еще издалека заметил голову пса, которая торчала из люка автомобиля. Сначала он не понял, что происходит, однако, приблизившись к транспорту, увидел собаку, которая перенесла удовольствие от поездки на новый уровень.

Все знают, что песики обожают высовываться в окно во время поездки в машине, но этот питомец решил пойти дальше и забронировал за собой люк в крыше. Его мордочка наглядно дает понять, что животное по настоящему расслабляется. Кадры впечатлили юзеров сети, которые с удовольствием посмотрели их множество раз. -0-