Собака подружилась с дельфином в Крыму – видео

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время прогулки по пляжу в Крыму произошла неожиданная встреча, которая повеселила многих юзеров сети. Кадры разместили в Instagram.

Девушка гуляла со своим псом возле воды, когда заметила дельфина. Сначала собака не обратила внимание на млекопитающее, однако позже заинтересовалась и бросилась в воду. Песик успел поплавать, а также лизнуть рыбу.

По словам хозяйки пса, он никогда раньше так в воду не запрыгивал. Пес еще немного поиграл с дельфином, а затем тот уплыл в море за добычей. -0-