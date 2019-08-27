Собака помогла обнаружить рак у женщины из Великобритании

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Собака смогла по запаху диагностировать у жительницы Великобритании рак груди, сообщает газета Daily Mirror .

Эмма Смит из Лондона подарила своим сыновьям щенка стаффордширского бультерьера. Пса назвали Чарли и он стал обживаться в доме у новых хозяев. Однако одна вещь женщине не давала покоя: собака часто стала подпрыгивать и нюхать правую грудь хозяйки.

Сначала Эмма Смит подумала, что от ее одежды пахнет едой, но Чарли продолжал ее обнюхивать, что подтолкнуло ее на мысль: собака хочет что-то сказать. И действительно, она обнаружила в груди уплотнение, которое позже проверила у врачей. Медики диагностировали у женщины рак молочной железы.

К счастью, операция и лечение прошло успешно, а врачи отметили, что если бы женщина обратилась на несколько месяцев позже, то они бы не смогли ей помочь. К слову, доктор Клэр Гест рассказала о своем лабрадоре Дейзи. Специалист использует в диагностике рака нюх своего питомца. Собака уже помогла выявить более 550 случаев в рамках благотворительной программы собак-медиков.

Гест создала проект после того, как Дейзи нашла у нее онкологию. В то время женщина работала психологом и специализировалась на изучении взаимодействия людей и собак. -0-