Собака прославилась своей улыбкой, но только реакция на еду сделала ее звездой соцсетей - фото

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие любимые питомцы обладают популярностью на просторах социальных сетей, однако этот песик с первого взгляда завоевывает сердца людей. Об этом пишет BoredPanda.

Собачка по кличке Уни живет в Токио и принадлежит к породе шиба-ину. С первых дней хозяйка песика умилялась ему и делала фото, которые позже заполонили интернет.

Юзеры оказались в восторге от собаки, которая очень весело улыбается. Уни пленил людей своей красивой улыбкой, однако она становиться в разы шире, когда песик видит еду. После такого его даже прозвали собака-улыбака.

У питомца есть Instagram, где на него подписано более 100 тысяч человек, которые восторгаются улыбкой животного. Впрочем, улыбаться на фон фирменной еды ему предлагают и многие компании, которые готовы накормить песика и заплатить его хозяйке. Кроме этого, улыбчивый пес обожает модную одежду, а хозяйка не прочь наряжать его и в забавные костюмы. -0-