Собака решила, что кролики тонут, и принялась их спасать (Видео)

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обычно декоративные кролики не любят купаться. Они весьма чистоплотны и не нуждаются в дополнительных водных процедурах. Но иногда в правилах бывают исключения. Видео, которое разместил на своем канале пользователь Youtube, прямое тому подтверждение.

В ролике видно, как два маленьких кролика плавают в надувном бассейне. Через некоторое время к ним прибегает собака по кличке Перчик. Псу сначала становится любопытно, кто находится в воде. После непродолжительного наблюдения за "пловцами" Перчик решает "спасти" животных, пытаясь достать кроликов из бассейна. У него это не сразу получается, однако, в конце концов, псу удается достать одного из малышей на сушу.

Забавное видео оценило большое количество пользователей сети. Оно собрало более 500 000 просмотров, тысячи лайков, а также много восхищенных комментариев: "Какая хорошая, добрая собачка", "Впервые вижу, что кролики так красиво плавают. А собачка очень заботливая", "Перчик ваш - настоящий спасатель".-0-