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12 февраля 2021, 05:05

Собака родила на Филиппинах щенка-циклопа (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный щенок родился у собаки в муниципалитете Тангалан провинции Аклан на Филиппинах. Сообщает телеканал GMA News Online.

Малыш обладает всего одним глазом, однако орган расположен по центру мордочки. Также у песика нет носа. Щенка-циклопа сфотографировали и загрузили снимки в соцсети, где люди сразу же стали писать в комментариях свою реакцию.

Щенок умер вскоре после рождения, однако хозяйка намерена сохранить его тело. Местный ветеринар, в свою очередь, отметил, что у пса могла развиться циклопия из-за того, что его мать проглотила токсин, пока он был в утробе. -0-

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