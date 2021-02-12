Собака родила на Филиппинах щенка-циклопа (Видео)

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный щенок родился у собаки в муниципалитете Тангалан провинции Аклан на Филиппинах. Сообщает телеканал GMA News Online.

Малыш обладает всего одним глазом, однако орган расположен по центру мордочки. Также у песика нет носа. Щенка-циклопа сфотографировали и загрузили снимки в соцсети, где люди сразу же стали писать в комментариях свою реакцию.

Щенок умер вскоре после рождения, однако хозяйка намерена сохранить его тело. Местный ветеринар, в свою очередь, отметил, что у пса могла развиться циклопия из-за того, что его мать проглотила токсин, пока он был в утробе. -0-