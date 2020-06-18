Собака с таким энтузиазмом искала мяч, что юзеры плакали от смеха - видео

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры удалось запечатлеть хозяину собаки из США.

Молодой человек спокойно отдыхает на диване и уже давно заметил, что его пес готов на все ради синего мячика. В этот раз парень решил устроить проверку для питомца по кличке Нала.

Американец легонько бросает мячик на диван. В этот момент собака разгоняется и прыгает прямо между подушек. Такой энтузиазм пса развеселил пользователей сети, но они принялись плакать от смеха, когда Нала застряла.-0-